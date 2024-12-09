Авария с участием сотрудников ANAMA

Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) попали в дорожно-транспортное происшествие в Физули.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Горадиз.

Так, автомобиль марки BMW, за рулем которого находился житель районного поселка Гайыдыш-3 Гахраманов Самир Салман оглы, 1995 года рождения, потерял управление и вылетел на обочину дороги. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили сам водитель и два его пассажира - Рамиз Ильгар оглы Бейлерзаде, 2000 года рождения, и Мустафа Юсиф оглы Гасымов, 1990 года рождения, оба - жители поселков Гайыдыш-3 и Гайыдыш-2.

Пострадавших срочно доставили в центральную районную больницу Физули. Пассажирам автомобиля была оказана медицинская помощь, их отправили в Гянджинскую городскую больницу. Проводятся также мероприятия для отправки водителя С. Гахраманова в Гянджинскую больницу.

Сообщается, что пострадавшие в аварии были сотрудниками ANAMA.