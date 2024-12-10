Некоторые предприниматели получат налоговые льготы

С начала следующего месяца предприниматели, сдающие земельные участки в аренду, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Day.Az, об этом Xəzər Xəbər заявил депутат Айдын Гусейнов.

По его словам, изменения, внесенные в Налоговый кодекс, направлены на поддержку бизнеса. Они позволят сократить затраты предпринимателей и одновременно увеличить их доходы. В настоящее время арендная плата за земельные участки включает 18-процентный налог, оплата которого производится по договоренности между сторонами. С начала следующего года благодаря отмене НДС аренда может стать дешевле.

"Эти меры создают благоприятные условия для предпринимателей", - подчеркнул депутат.

Айдын Гусейнов также отметил, что высвободившиеся финансовые ресурсы позволят бизнесу развиваться: предприниматели смогут инвестировать в расширение своей деятельности и создавать новые рабочие места, что положительно скажется на экономике страны.