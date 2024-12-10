https://news.day.az/society/1714102.html Пенсионные НОВШЕСТВА в Азербайджане В Азербайджане планируется создание частных пенсионных фондов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, подготовлен законопроект "О негосударственных пенсионных фондах" и передан в соответствующие ведомства для согласования.
Пенсионные НОВШЕСТВА в Азербайджане
В Азербайджане планируется создание частных пенсионных фондов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, подготовлен законопроект "О негосударственных пенсионных фондах" и передан в соответствующие ведомства для согласования.
В рамках обсуждений с профильными структурами ведется работа над совершенствованием проекта. Основная цель - разработка правовых, экономических и финансовых основ деятельности частных пенсионных фондов, а также механизмов контроля за их функционированием.
Ранее стало известно, что в Азербайджане будут повышены минимальный размер пенсий и минимальная заработная плата.
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