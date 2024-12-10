В Азербайджане ужесточается наказание за продажу опасных пищевых продуктов

Лица, занимающиеся производством или хранением опасных продуктов питания с целью их продажи, могут быть осуждены на срок до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новой статье 200-3 Уголовного кодекса, обсужденной сегодня в Милли Меджлисе.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Недавно сообщалось, что Азербайджан усиливает борьбу с бытовым насилием.