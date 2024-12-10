https://news.day.az/society/1714146.html В Азербайджане ужесточается наказание за продажу опасных пищевых продуктов Лица, занимающиеся производством или хранением опасных продуктов питания с целью их продажи, могут быть осуждены на срок до 10 лет лишения свободы. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новой статье 200-3 Уголовного кодекса, обсужденной сегодня в Милли Меджлисе. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
В Азербайджане ужесточается наказание за продажу опасных пищевых продуктов
Лица, занимающиеся производством или хранением опасных продуктов питания с целью их продажи, могут быть осуждены на срок до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новой статье 200-3 Уголовного кодекса, обсужденной сегодня в Милли Меджлисе.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Недавно сообщалось, что Азербайджан усиливает борьбу с бытовым насилием.
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