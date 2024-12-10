https://news.day.az/society/1714151.html Некоторые азербайджанцы не будут проходить военно-врачебную комиссию при увольнении В Азербайджане, лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия, не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии.
Некоторые азербайджанцы не будут проходить военно-врачебную комиссию при увольнении
В Азербайджане, лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия, не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии.
Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенном изменении в "Положение о прохождении военной службы", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно проекту, на обследование военно-врачебной комиссии не будут направляться лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия (кроме военнослужащих срочной действительной военной службы).
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре