Некоторые азербайджанцы не будут проходить военно-врачебную комиссию при увольнении

В Азербайджане, лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия, не будут направляться на обследование военно-врачебной комиссии.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенном изменении в "Положение о прохождении военной службы", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, на обследование военно-врачебной комиссии не будут направляться лица, представленные к увольнению из-за служебного несоответствия (кроме военнослужащих срочной действительной военной службы).

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.