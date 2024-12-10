В Карабахе создадут национальный парк

На освобожденных территориях Азербайджана будет создан национальный парк.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в городе Ханкенди.

Он отметил, что распоряжением №360s Кабинета министров Азербайджана от 8 июня 2024 года "О восстановлении деятельности государственного природного заказника Дашалты Азербайджанской Республики" восстановлена деятельность заказника Дашалты, а решением №4/01 министерства экологии и природных ресурсов от 21 августа 2024 года утверждено "Положение о заказнике". Карта санитарно-охранной зоны заказника согласована с соответствующими государственными органами и направлена на утверждение в Кабинет министров.

По его словам, карта государственного природного заказника Аразбою будет подготовлена и направлена в соответствующие государственные структуры в текущем году.

"Кроме того, рассматривается создание нового Национального парка общей площадью 92 тысячи 656,2 га, охватывающего часть административных территорий освобожденных от оккупации Шушинского (6043,7 га), Ходжалинского (24824,4 га), Агдеринского (46606,7 га) и Кяльбаджарского (15181,4 га) районов, в связи с чем соответствующими государственными учреждениями начаты осмотр территорий и другие работы. Подготовлена предварительная карта нового Национального парка, охватывающего указанные территории. Карта с учетом расположения населенных пунктов направлена в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана для предоставления заключения", - сказал Ф.Алиев.