В Карабахе появятся еще пять метеостанций

В следующем году планируется установка 5 автоматических метеостанций в городе Ханкенди и Агдеринском районе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Кянан Керимли на заседании рабочей группы по экологическим вопросам, проходящей в городе Ханкенди.

По его словам, для оценки поверхностных водных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях на 10 реках установлены и введены в эксплуатацию 11 автоматических гидрологических станций, а также 5 автоматических метеорологических станций для изучения гидрометеорологической обстановки на этих территориях.

"Также были установлены и запущены 3 автоматические агрометеорологические станции: в Ханкенди, селе Гюлябирд Лачинского района и в городе Ходжалы. Кроме того, в 2025 году планируется установить 5 автоматических метеорологических станций в городе Ханкенди и Агдеринском районе", - добавил Керимли.