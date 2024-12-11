В нескольких районах не будет газа

Завтра в нескольких районах Азербайджана временно прекратится подача газа из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Как передает Day.Az, в Баку отключение газа ожидается в Наримановском районе на улицах И.Гидаятзаде, А.Гейдарова, Маяковского, М.Нагиева и Ю.Насирова, а также в Сураханском районе на улице С.Бахлулзаде и в поселке Бюльбюля. В Абшеронском районе газоснабжение будет приостановлено в новом жилом массиве поселка Масазыр и в жилом комплексе AAF Park города Хырдалан.

Кроме того, перебои с подачей газа затронут регионы страны. Частичное отключение произойдет в городе Балакен, одном поселке и 26 селах Балакенского района, 23 селах Тертерского района и 9 селах Бардинского района.

Подача газа будет восстановлена после завершения всех запланированных работ. Жителей районов просят быть внимательными и учитывать временные неудобства.