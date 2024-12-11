Сколько иностранцев учатся в Азербайджане

В 2024-2025 учебном году в Азербайджане обучаются 11 тысяч иностранных студентов из 105 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете, представленном на Форуме по интернационализации науки и высшего образования.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число иностранных студентов увеличилось на 1000 человек.

"В текущем учебном году наибольшее количество студентов обучается по медицинским, экономическим, управленческим и технологическим специальностям. Большинство иностранных студентов учатся в Бакинском государственном университете.

Кроме того, в этом учебном году 7 граждан Азербайджана впервые обучаются в Казахстане по межправительственной стипендиальной программе", - говорится в отчете.