Эмин Амруллаев о планах по расширению студенческого обмена в Азербайджане

Азербайджан планирует увеличить студенческий обмен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе выступления на Форуме по интернационализации науки и высшего образования, который проходит в Баку.

Министр отметил, что в настоящее время внимание сосредоточено на увеличении числа иностранных студентов, которые будут обучаться в Азербайджане.

"В последние годы мы наблюдаем рост числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане. Одним из приоритетных направлений в наших планах является увеличение числа иностранных студентов до 20 тысяч", - сказал Э. Амруллаев.

Также, по информации из встреч в рамках COP29, стало известно, что многие страны заинтересованы в отправке своих граждан в Азербайджан для получения образования.

"В двусторонних отношениях с рядом стран образование является ключевой темой для обсуждения", - добавил министр.