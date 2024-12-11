Эмин Амруллаев о планах по расширению студенческого обмена в Азербайджане
Азербайджан планирует увеличить студенческий обмен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе выступления на Форуме по интернационализации науки и высшего образования, который проходит в Баку.
Министр отметил, что в настоящее время внимание сосредоточено на увеличении числа иностранных студентов, которые будут обучаться в Азербайджане.
"В последние годы мы наблюдаем рост числа иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане. Одним из приоритетных направлений в наших планах является увеличение числа иностранных студентов до 20 тысяч", - сказал Э. Амруллаев.
Также, по информации из встреч в рамках COP29, стало известно, что многие страны заинтересованы в отправке своих граждан в Азербайджан для получения образования.
"В двусторонних отношениях с рядом стран образование является ключевой темой для обсуждения", - добавил министр.
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