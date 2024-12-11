Процесс получения гражданского оружия переходит в цифровой формат - ВИДЕО
Процесс получения разрешений на гражданское оружие в Азербайджане теперь будет осуществляться через цифровую платформу.
Согласно новым правилам, граждане, достигшие 18 лет, смогут подавать заявки на приобретение охотничьего и спортивного оружия через интернет, передает Day.Az.
Внедрение электронной системы направлено на улучшение прозрачности в процессе продажи и регистрации оружия, а также на ускорение взаимодействия с гражданами.
Эксперты уверены, что цифровизация процесса не приведет к увеличению преступности. Напротив, новая система подразумевает более строгую проверку покупателей, что минимизирует риск возникновения нежелательных ситуаций. Это также способствует повышению безопасности.
Кроме того, владельцы оружия обязаны уведомить правоохранительные органы о смене места жительства как по старому, так и по новому адресу.
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