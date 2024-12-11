В Азербайджане число женщин на руководящих должностях в портах возросло

За последние пять лет в Азербайджане женщины занимают 42% руководящих и административных должностей в портовой отрасли.

Как сообщает Day.Az в среду, об этом рассказала Нурана Мурадова, ведущий специалист Департамента человеческих ресурсов Бакинского порта, на мероприятии, посвященном "Лидерским достижениям в продвижении работы и карьерном развитии женщин в Азербайджане", которое прошло в Баку.

"Это значительное достижение для нас. Еще два года назад женщин в Бакинском порту было лишь 5%, а сегодня этот показатель вырос до 11%," - отметила Н. Мурадова.

"В рамках стратегии развития порта, к 2030 году мы планируем увеличить этот показатель до 20%. Для реализации этой цели Бакинский порт реализует ряд проектов," - добавила она.