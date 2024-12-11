В Азербайджане выпадет снег

Стал известен прогноз погоды на 12 декабря в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Днём будет преимущественно сухо, однако ближе к ночи в некоторых районах возможны кратковременные дожди.

Юго-западный умеренный ветер утром сменится северо-западным, временами усиливающимся. Температура воздуха в столице ночью составит 6-9°C, днём - 9-13°C. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 756 мм рт. ст., относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана днём ожидается преимущественно сухая погода, однако с середины дня в западных районах местами начнутся осадки, в горных зонах возможен снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. Местами возможен туман, западный ветер будет усиливаться в некоторых районах.

Температура в районах ночью составит 3-7°C, днём - 11-16°C. В горах температура ночью опустится до -3...-8°C, а днём будет колебаться от -2 до +3°C.