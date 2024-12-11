Минздрав Азербайджана укрепляет сотрудничество с ЮНИСЕФ

Обсуждено сотрудничество между минздравом Азербайджана и ЮНИСЕФ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, в министерстве состоялась встреча с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Саджой Фарук Абдуллой.

Согласно информации, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул многогранность связей между Азербайджаном и ЮНИСЕФ.

"За прошедший период успешно осуществлен ряд проектов в сферах здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка", - отметил он.

Теймур Мусаев сообщил, что министерством предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка.

Он также отметил, что вакцинные препараты в Азербайджан были завезены по линии ЮНИСЕФ.

Подчеркнув важность COP29, проведенной в Баку в ноябре текущего года, Теймур Мусаев отметил, что в рамках глобального саммита состоялись панельные дискуссии, совместно организованные министерством здравоохранения Азербайджана и Всемирной организацией здравоохранения на тему "Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения по подготовке к последствиям изменения климата для здоровья и реагирования на них".

Было также отмечено, что с 2024/25 учебного года в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) для студентов второго курса введен предмет "Изменение климата и здоровье".

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Саджа Фарук Абдулла напомнила, что Детский фонд ООН начал работу в Азербайджане в 1993 году.

"ЮНИСЕФ привержен обязательству тесно взаимодействовать с правительством Азербайджана в построении лучшего будущего для детей и создании возможностей для полноценного развития их потенциала", - сказала она.

Высоко оценив достигнутый уровень партнерства между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, Саджа Фарук Абдулла отметила, что программа сотрудничества на 2021-2025 годы служит основой для более тесного взаимодействия.

В завершение стороны обсудили вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям, говорится в сообщении ведомства.