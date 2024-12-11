Синоптики сказали, когда в Баку пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 декабря до утра 13 декабря ожидаются переменные дожди, 14 декабря местами осадки перейдут в мокрый снег. В отдельных частях полуострова осадки будут интенсивными.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что со второй половины дня 12 декабря, начиная с северных и западных районов, в некоторых районах страны ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами осадки будут интенсивными.

"Днем 13 декабря осадки на время прекратятся, но неустойчивая, дождливая погода продлится до полудня 14 декабря", - сказала Гюльшад Мамедова.