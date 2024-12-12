https://news.day.az/society/1714762.html В Азербайджане откроется новое направление для пассажирских поездов В ближайшее время в Балакян стартуют перевозки пассажирскими поездами. Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов. По его словам, журналисты и пассажиры активно интересуются запуском этого нового маршрута.
В Азербайджане откроется новое направление для пассажирских поездов
В ближайшее время в Балакян стартуют перевозки пассажирскими поездами.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.
По его словам, журналисты и пассажиры активно интересуются запуском этого нового маршрута.
"Ожидается, что первый поезд начнет курсировать в самое ближайшее время, точная дата будет объявлена вскоре. Также завершены работы по подготовке инфраструктуры и ремонту станций", - сказал он.
Недавно стало известно, что АЖД вносит изменения в график движения поездов с учетом смещения рабочих и выходных дней в связи с праздничными днями.
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