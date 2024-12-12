В Азербайджане откроется новое направление для пассажирских поездов

В ближайшее время в Балакян стартуют перевозки пассажирскими поездами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, журналисты и пассажиры активно интересуются запуском этого нового маршрута.

"Ожидается, что первый поезд начнет курсировать в самое ближайшее время, точная дата будет объявлена вскоре. Также завершены работы по подготовке инфраструктуры и ремонту станций", - сказал он.

Недавно стало известно, что АЖД вносит изменения в график движения поездов с учетом смещения рабочих и выходных дней в связи с праздничными днями.