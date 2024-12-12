АЖД переходит к последнему этапу тестирования платежей через SİMA

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершает тестирование системы платежей через SIMA в сфере пассажирских перевозок.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил председатель ЗАО АЖД Ровшан Рустамов.

"В железнодорожной инфраструктуре проездная плата взимается в зависимости от расстояния. Одним из нововведений в области пассажирских перевозок является тестирование платежей через SIMA. Эта система уже проходит испытания на нескольких железнодорожных станциях. Это означает, что в ближайшие дни, после завершения тестирования, пассажиры смогут использовать систему распознавания лиц на платформах и турникетах без контакта", - отметил он.