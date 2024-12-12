https://news.day.az/society/1714839.html Подросток едва не утонул на бульваре в Баку - ВИДЕО На горячую телефонную линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Приморском национальном парке, расположенном в Сабаильском районе Баку, один человек тонет в море. Как сообщает Day.Az, эту информацию распространило МЧС.
Подросток едва не утонул на бульваре в Баку - ВИДЕО
На горячую телефонную линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Приморском национальном парке, расположенном в Сабаильском районе Баку, один человек тонет в море.
Как сообщает Day.Az, эту информацию распространило МЧС. В связи с этим на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах министерства.
Благодаря оперативным действиям водолазов был спасён тонущий в море гражданин - Рашад Мамедли (2008 года рождения).
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