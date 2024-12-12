Подросток едва не утонул на бульваре в Баку

На горячую телефонную линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Приморском национальном парке, расположенном в Сабаильском районе Баку, один человек тонет в море.

Как сообщает Day.Az, эту информацию распространило МЧС. В связи с этим на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах министерства.

Благодаря оперативным действиям водолазов был спасён тонущий в море гражданин - Рашад Мамедли (2008 года рождения).