МЧС предупредило население

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны будут наблюдаться холодные погодные условия, температура значительно понизится, выпадет мокрый снег, снегопад, в отдельных местах он будет интенсивным, в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом, ожидается сильный ветер.

Как передает Day.Az, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом быть осторожными и строго соблюдать соответствующие правила безопасности.