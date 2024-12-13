В Азербайджане увеличен список оперативных транспортных средств

Список оперативных транспортных средств расширяется.

Как передает Day.Az, это отражено в предложенной поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, оперативными транспортными средствами также признаются специализированные машины, которые используются уполномоченными органами для проведения экстренных и срочных работ в операциях по разминированию, а также для транспортировки взрывоопасных боеприпасов.

Законопроект был представлен на голосование и одобрен в третьем чтении.

Недавно сообщалось, что в Карабахе нашли еще сотни неразорвавшихся боеприпасов.