https://news.day.az/society/1714933.html В Азербайджане увеличен список оперативных транспортных средств Список оперативных транспортных средств расширяется. Как передает Day.Az, это отражено в предложенной поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.
В Азербайджане увеличен список оперативных транспортных средств
Список оперативных транспортных средств расширяется.
Как передает Day.Az, это отражено в предложенной поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, оперативными транспортными средствами также признаются специализированные машины, которые используются уполномоченными органами для проведения экстренных и срочных работ в операциях по разминированию, а также для транспортировки взрывоопасных боеприпасов.
Законопроект был представлен на голосование и одобрен в третьем чтении.
Недавно сообщалось, что в Карабахе нашли еще сотни неразорвавшихся боеприпасов.
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