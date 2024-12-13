В Баку пойдет первый снег

14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, а в отдельных районах полуострова возможен мокрый снег. Вечером порывистый северо-западный ветер усилится.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью и днем будет колебаться в пределах 2-5 градусов тепла.

Атмосферное давление увеличится с 759 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 65-70%.

В некоторых районах Азербайджана также прогнозируются дожди и снег, с возможными интенсивными осадками, туманом и западным ветром с порывами.

В ночное время температура в стране будет варьироваться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - от 5 до 8 градусов тепла. В горах ночью температура составит - 7-12, днем - 2-7 градусов ниже нуля.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az