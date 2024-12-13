В Агджабединском районе предотвращена продажа непригодного мяса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, в ходе проверки было изъято 171 кг мяса и субпродуктов (включая внутренние органы животного).

Агентство совместно с представителями местных исполнительных органов провело проверку на приусадебном участке, расположенном в селе Ашагы Авшар Агджабединского района.

Там были обнаружены мясные продукты, непригодные для употребления, а также кустарно созданные металлические конструкции для забоя скота, не соответствующие нормативным требованиям.

Для анализа были взяты образцы, которые направлены в лаборатории Института продовольственной безопасности.

В связи с инцидентом были приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства, и расследование продолжается.