https://news.day.az/society/1715181.html Подросток задушил товарища в бакинском спортзале В спортивном клубе Hədəf, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошла трагедия. Как передает Day.Az, об этом сообщает globalinfo.az со ссылкой на одного из свидетелей происшествия. Согласно информации, 15-летний подросток случайно задушил своего друга по команде во время тренировки.
Подросток задушил товарища в бакинском спортзале
В спортивном клубе Hədəf, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошла трагедия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает globalinfo.az со ссылкой на одного из свидетелей происшествия.
Согласно информации, 15-летний подросток случайно задушил своего друга по команде во время тренировки.
На данный момент подробности происшествия остаются неизвестными.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре