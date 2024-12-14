Подросток задушил товарища в бакинском спортзале

В спортивном клубе Hədəf, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошла трагедия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает globalinfo.az со ссылкой на одного из свидетелей происшествия.

Согласно информации, 15-летний подросток случайно задушил своего друга по команде во время тренировки.

На данный момент подробности происшествия остаются неизвестными.