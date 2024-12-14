В Азербайджане задержаны два браконьера

В Масаллинском районе выявлены факты незаконной охоты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в ходе рейда сотрудники полиции установили, что местные жители Р.Гусейнов и В.Эйнуллаев занимались охотой без необходимого разрешения. У них изъяли охотничье ружье марки ТОЗ, пневматическую винтовку Kral Arms и тушки убитых диких птиц.

Кроме того, проверки выявили в двух ресторанах района тушки диких птиц, добыча которых запрещена законом. Владельцам заведений предписано возместить ущерб, нанесенный природе.

По данным случаям начато расследование.