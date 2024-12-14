https://news.day.az/society/1715194.html Кот на рельсах в бакинском метро - ВИДЕО В бакинском метро произошел необычный инцидент: на рельсы упал кот. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях. На кадрах видно, как кот каким-то образом оказался на рельсах в бакинском метро и спокойно сидел.
Кот на рельсах в бакинском метро - ВИДЕО
В бакинском метро произошел необычный инцидент: на рельсы упал кот.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.
На кадрах видно, как кот каким-то образом оказался на рельсах в бакинском метро и спокойно сидел.
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