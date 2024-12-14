На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев снижено на 20 км/ч.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с наблюдаемыми в настоящее время ветром и дождливой погодой на информационных табло размещены предупредительные знаки "сильный ветер" и "скользкая дорога".

Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.