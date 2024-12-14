https://news.day.az/society/1715195.html На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим Ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев снижено на 20 км/ч. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим
Ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев снижено на 20 км/ч.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Отмечается, что в связи с наблюдаемыми в настоящее время ветром и дождливой погодой на информационных табло размещены предупредительные знаки "сильный ветер" и "скользкая дорога".
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре