Сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии в Габале

Сильный ветер, начавшийся накануне, вызвал последствия в Габалинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер повалил большое количество деревьев в Габале, снесена часть кровли. Также повреждены линии электропередачи, в районе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий стихии.