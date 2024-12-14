https://news.day.az/society/1715213.html Сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии в Габале - ФОТО Сильный ветер, начавшийся накануне, вызвал последствия в Габалинском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер повалил большое количество деревьев в Габале, снесена часть кровли. Также повреждены линии электропередачи, в районе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
Сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии в Габале - ФОТО
Сильный ветер, начавшийся накануне, вызвал последствия в Габалинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер повалил большое количество деревьев в Габале, снесена часть кровли. Также повреждены линии электропередачи, в районе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
В настоящее время ведутся работы по устранению последствий стихии.
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