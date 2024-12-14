https://news.day.az/society/1715222.html Как долго продлится нестабильная погода? По состоянию на 9:00 14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов наблюдаются осадки и ветреная погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ожидается, что дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до второй половины дня 14 декабря.
Как долго продлится нестабильная погода?
По состоянию на 9:00 14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов наблюдаются осадки и ветреная погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ожидается, что дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до второй половины дня 14 декабря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре