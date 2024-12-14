Как долго продлится нестабильная погода?

По состоянию на 9:00 14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов наблюдаются осадки и ветреная погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ожидается, что дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до второй половины дня 14 декабря.