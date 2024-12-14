https://news.day.az/society/1715242.html В Шамахы выпал снег - ВИДЕО В Шамахы выпал снег. Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях. Cнегопад, начавшийся ночью, все еще продолжается.
В Шамахы выпал снег - ВИДЕО
В Шамахы выпал снег.
Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.
Cнегопад, начавшийся ночью, все еще продолжается. В настоящее время в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова идет мокрый снег, в Губе, Гусаре, Алтыагадже, Шахдаге, Халтане, Шаруре, Гобустане, Дашкесане, Лерике, Гахе, Гедабее, Ходжалы, Лачине, Физули, Джебраиле, Кяльбаджаре, Шуше идет снег.
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