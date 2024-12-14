В Шамахы выпал снег

В Шамахы выпал снег.

Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.

Cнегопад, начавшийся ночью, все еще продолжается. В настоящее время в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова идет мокрый снег, в Губе, Гусаре, Алтыагадже, Шахдаге, Халтане, Шаруре, Гобустане, Дашкесане, Лерике, Гахе, Гедабее, Ходжалы, Лачине, Физули, Джебраиле, Кяльбаджаре, Шуше идет снег.