https://news.day.az/society/1715498.html Вниманию метеозависимых людей Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана раскрыла медико-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на службу, 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеозависимых людей.
Вниманию метеозависимых людей
Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана раскрыла медико-метеорологический прогноз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на службу, 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеозависимых людей.
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