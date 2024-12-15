https://news.day.az/society/1715498.html

Вниманию метеозависимых людей

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана раскрыла медико-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на службу, 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеозависимых людей.