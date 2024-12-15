В Азербайджане стартует Неделя медиаграмотности.

Как сообщает Day.Az, с 16 по 22 декабря пройдет Неделя медиаграмотности, организованная Агентством развития медиа.

Цель Недели медиаграмотности - повышение осведомленности о СМИ в обществе и изучение успешного международного опыта, развитие знаний и навыков молодежи, считающейся чувствительной группой пользователей, налаживание эффективного взаимодействия с источниками и потоками информации, а также продвижение ответственного цифрового гражданства.

Отметим, что в рамках ежегодно проводимой на регулярной основе Недели руководители и полномочные представители партнерских учреждений, а также международные и местные эксперты, специализирующиеся в данной области, поделятся своими идеями и опытом, будут реализованы мероприятия и проекты, охватывающие различные аспекты медиаграмотности.