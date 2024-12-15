ДТП в Билясуварском районе

В Билясуварском районе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке магистрали Билясувар-Бахрамтепе, проходящей по территории села Насимикенд, столкнулись два автомобиля, при столкновении один из них опрокинулся, потеряв управление.

В результате аварии жители села Исметли Билясуварского района, Афган Гараев и его брат Надир Гараев получили ранения и были доставлены в центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.