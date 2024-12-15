https://news.day.az/society/1715578.html ДТП в Билясуварском районе В Билясуварском районе произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке магистрали Билясувар-Бахрамтепе, проходящей по территории села Насимикенд, столкнулись два автомобиля, при столкновении один из них опрокинулся, потеряв управление.
ДТП в Билясуварском районе
В Билясуварском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке магистрали Билясувар-Бахрамтепе, проходящей по территории села Насимикенд, столкнулись два автомобиля, при столкновении один из них опрокинулся, потеряв управление.
В результате аварии жители села Исметли Билясуварского района, Афган Гараев и его брат Надир Гараев получили ранения и были доставлены в центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре