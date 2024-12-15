Олени в заснеженном Зангилане

В Зангилане были замечены олени, перемещающиеся по заснеженной местности.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как олени спокойно идут по заснеженной местности, не проявляя страха перед снимающими их людьми.