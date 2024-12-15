https://news.day.az/society/1715591.html Олени в заснеженном Зангилане - ВИДЕО В Зангилане были замечены олени, перемещающиеся по заснеженной местности. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как олени спокойно идут по заснеженной местности, не проявляя страха перед снимающими их людьми.
Олени в заснеженном Зангилане - ВИДЕО
В Зангилане были замечены олени, перемещающиеся по заснеженной местности.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как олени спокойно идут по заснеженной местности, не проявляя страха перед снимающими их людьми.
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