https://news.day.az/society/1715592.html В Уджаре утонул пятилетний ребенок В Уджарском районе утонул пятилетний ребенок. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, происшествие зафиксировано в селе Гарадаглы. Согласно информации, оставшийся без присмотра Руфат Исмайылов (2019 г.р) утонул в бассейне. По данному факту ведется расследование.
В Уджаре утонул пятилетний ребенок
В Уджарском районе утонул пятилетний ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, происшествие зафиксировано в селе Гарадаглы.
Согласно информации, оставшийся без присмотра Руфат Исмайылов (2019 г.р) утонул в бассейне.
По данному факту ведется расследование.
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