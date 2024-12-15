В Уджаре утонул пятилетний ребенок

В Уджарском районе утонул пятилетний ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, происшествие зафиксировано в селе Гарадаглы.

Согласно информации, оставшийся без присмотра Руфат Исмайылов (2019 г.р) утонул в бассейне.

По данному факту ведется расследование.