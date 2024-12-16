Трагическая смерть подростка в Сиязане

В Сиязане произошла трагедия - девочка-подросток скончалась от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, что 15-летняя Гюляр Сейфулла гызы Вякилли, 2009 года рождения, отравилась угарным газом в собственном доме. Пострадавшую экстренно доставили в Сиязанский лечебный центр, но, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

Тело девочки направлено в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для проведения необходимых исследований. По данному случаю начато расследование.

Примечательно, что это не первая трагедия в этой семье. Летом 2014 года двое братьев Гюляр, Реван и Эльнур Закиевы, утонули во время купания в Самур-Абшеронском канале. Тела подростков, которым на тот момент было 12 и 13 лет, удалось обнаружить лишь спустя некоторое время после начала поисков.