Семья в Азербайджане отравилась угарным газом

В Шеки три члена семьи отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ночь с 15 на 16 декабря жители города Шеки - Расима Расим гызы Абдуллаева 1979 года рождения, Мурад Амираслан оглу Абдуллаев 1995 года рождения и Фатима Мурад гызы Абдуллаева 2022 года рождения с признаками отравления были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы (ЦРБ).