Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 8-12 ° тепла. В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых горных районах выпадет снег. Западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3°мороза до 2 ° тепла.