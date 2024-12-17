В Азербайджане теперь можно арендовать золотые украшения

В Азербайджане теперь можно брать в аренду золотые украшения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хezerxeber.az, объявления об этом появляются не только в соцсетях, но и в ювелирных магазинах.

Предприниматель Гусейн Октай отмечает, что такой бизнес связан с немалыми рисками. По этой причине украшения выдаются только после оформления всех необходимых документов.

Цена аренды зависит от дизайна украшения и его текущей рыночной стоимости. Как правило, украшения берут в аренду на один день. Основные клиенты - это люди, готовящиеся к свадьбам или те, кто не может позволить себе покупку золотых изделий.

Xezerxeber.az представляет подробный видеоматериал по этой теме: