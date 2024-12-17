Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в 2025 году

Решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2025 год.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в соответствии с нормой рабочего времени следующие дни в 2025 году не считаются рабочими днями:

1, 2 января - Новый год;

20 Января - День всенародной скорби;

8 Марта - Международный Женский День;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

30, 31 марта - праздник Рамазан;

9 Мая - День Победы над фашизмом;

28 Мая - День Независимости;

6, 7 июня - Гурбан байрамы;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 Июня - День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики;

8 Ноября - День Победы;

9 Ноября - День Государственного Флага Азербайджанской Республики;

31 Декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета министров выходными днями в 2025 году при пятидневной рабочей неделе являются 3 января, 10, 25 и 26 марта, 1 апреля, 9, 16 июня, 10 и 11 ноября, при шестидневной рабочей неделе - 25 марта, 1 апреля, 16 июня и 10 ноября. Февраль 2025 года состоит из 28 календарных дней, а год - из 365 календарных дней.

Утвержденные нормы рабочего времени и производственные календари на каждый год размещены в подразделе "Производственные календари" на сайте Министерства труда и социальной защиты населения.