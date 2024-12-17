Пакет медстрахования пополнится новыми лекарствами

Со второй половины следующего года пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) будет дополнен лекарственным обеспечением для амбулаторного лечения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции по итогам 2024 года председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Он отметил, что на обеспечение пациентов необходимыми лекарствами для амбулаторного лечения за первые шесть месяцев 2025 года планируется выделить 40 миллионов манатов.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане ужесточают контроль за назначение незарегистрированных лекарств.