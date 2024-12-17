Сколько процентов населения воспользовались медуслугами в рамках ОМС?

В целом за 11 месяцев этого года 52 процента населения Азербайджана воспользовались медицинскими услугами в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС). Это говорит о том, что один из двух лиц пользуется возможностями ОМС.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства по ОМС Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

По его словам, за указанный период частным медицинским учреждениям выплачено 248,6 миллиона манатов.

Он отметил, что основная часть обращений в медицинские учреждения была связана с заболеваниями кровообращения, общим медицинским осмотром, заболеваниями эндокринной системы, нарушениями обмена веществ и питания, заболеваниями дыхательной системы.