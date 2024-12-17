Завтра ожидается мокрый снег, ветер усилится

Обнародован прогноз погоды на 18 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков, но вечером в отдельных местах ожидается переменный дождь.

К ночи в отдельных местах полуострова дождь усилится и перейдет в мокрый снег, временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 8-12°. Атмосферное давление опустится с 762 мм рт.ст. до 756 мм рт.ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром, начиная с горных территорий, местами пройдут осадки, мокрый снег и снег, временами сильный. В отдельных местах туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла, ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az