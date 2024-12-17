https://news.day.az/society/1716030.html В Имишли остановлена продажа нелегальной пиротехники - ФОТО В Имишлинском районе сотрудники полиции задержали Ш. Ибрагимова, который занимался нелегальной продажей пиротехники в одном из местных торговых центров.
В Имишли остановлена продажа нелегальной пиротехники - ФОТО
В Имишлинском районе сотрудники полиции задержали Ш. Ибрагимова, который занимался нелегальной продажей пиротехники в одном из местных торговых центров.
Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе обычка у нарушителя были обнаружены и изъяты различные пиротехнические изделия и легковоспламеняющиеся вещества.
В отношении Ш. Ибрагимова составлен административный протокол по статье 442 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики ("Производство или продажа запрещенных товаров, либо выполнение запрещенных работ или услуг").
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре