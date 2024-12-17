В Имишли остановлена продажа нелегальной пиротехники

В Имишлинском районе сотрудники полиции задержали Ш. Ибрагимова, который занимался нелегальной продажей пиротехники в одном из местных торговых центров.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе обычка у нарушителя были обнаружены и изъяты различные пиротехнические изделия и легковоспламеняющиеся вещества.

В отношении Ш. Ибрагимова составлен административный протокол по статье 442 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики ("Производство или продажа запрещенных товаров, либо выполнение запрещенных работ или услуг").