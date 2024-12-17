В одном из азербайджанских районов завершен капитальный ремонт дороги

В Гусарском районе завершен капитальный ремонт автомобильной дороги, соединяющей семь населенных пунктов: Гусар - Худат (18 км) - Ланги - Джагаргышлаг - Урваоба - Атлыхан - Кузункгышлаг - Зинданмуруггышлаг - Аварангышлаг, где проживает около 5 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), дорога длиной 23 километра долгое время использовалась без ремонта и пришла в плохое состояние из-за воздействия природных факторов. Это создало необходимость в её капитальной реконструкции.

Проект был выполнен в соответствии с IV технической категорией, при этом ширина дороги была увеличена до 10 метров. Для приведения дороги в нормативное состояние были проведены земляные работы, рытье, а также расширение для соответствия строительным нормам. В некоторых местах установлены водопропускные трубы.

Затем, по технологии, была построена новая дорожная основа и уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. На финальном этапе были установлены дорожные знаки, километровые указатели, нанесена разметка и указательные линии для организации безопасного движения.