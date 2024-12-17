https://news.day.az/society/1716109.html Объявлено праздничное расписание поездов - ФОТО Азербайджанские железные дороги (АЖД) объявили, что в праздничные дни с 30 декабря по 5 января, за исключением 1 января, будут организованы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.
Объявлено праздничное расписание поездов - ФОТО
Азербайджанские железные дороги (АЖД) объявили, что в праздничные дни с 30 декабря по 5 января, за исключением 1 января, будут организованы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальную информацию АЖД, 28 и 29 декабря электропоезда и экспрессы на Абшеронской кольцевой железной дороге будут курсировать по расписанию рабочих дней.
Согласно графику, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4 и 5 января скоростные электропоезда на этом маршруте будут следовать по расписанию выходных дней. При этом в эти дни экспресс-поезда курсировать не будут.
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