https://news.day.az/society/1716124.html В Азербайджане пойдет снег С 18 декабря вечера до второй половины 19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами осадки будут интенсивными, возможно выпадение мокрого снега в вечерние и ночные часы
В Азербайджане пойдет снег
С 18 декабря вечера до второй половины 19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами осадки будут интенсивными, возможно выпадение мокрого снега в вечерние и ночные часы.
В районах Азербайджана завтра утром, начиная с горных территорий, до второй половины 19 декабря местами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Осадки местами могут быть интенсивными.
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