В Азербайджане пойдет снег

С 18 декабря вечера до второй половины 19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами осадки будут интенсивными, возможно выпадение мокрого снега в вечерние и ночные часы.

В районах Азербайджана завтра утром, начиная с горных территорий, до второй половины 19 декабря местами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Осадки местами могут быть интенсивными.