Повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 20 декабря.

Как сообщает Day.Az, на повестку дня заседания предложены следующие 11 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовом Кодексе Азербайджанской Республики, Налоговом Кодексе Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Консульского Устава Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственной службе", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, проходящих административно-техническую службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики" и "О трудовых пенсиях" (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный Кодекс Азербайджанской Республики, Кодексе об административных проступках Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "Об утверждении Положения "О военной службе", "О психиатрической помощи", "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике"" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный Кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми" и "О предотвращении бытового насилия" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и Строительный Кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О библиотечной работе" и "О музеях" (первое чтение).