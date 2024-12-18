https://news.day.az/society/1716234.html В Азербайджане наблюдается сильный ветер Обнародован прогноз погоды на 09.00 18 декабря. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков не наблюдается, дует сильный западный ветер. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове-6, в низменных районах-до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР-7, в горных районах-до 8 градусов мороза.
В Азербайджане наблюдается сильный ветер
Обнародован прогноз погоды на 09.00 18 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков не наблюдается, дует сильный западный ветер.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове-6, в низменных районах-до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР-7, в горных районах-до 8 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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