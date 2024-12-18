В Азербайджане наблюдается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды на 09.00 18 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков не наблюдается, дует сильный западный ветер.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове-6, в низменных районах-до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР-7, в горных районах-до 8 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az