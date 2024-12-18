Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 19 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ночью местами на полуострове интенсивные, с переходом в мокрый снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 768 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, мокрый снег и снег. Местами осадки будут интенсивными. Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.