https://news.day.az/society/1716418.html Будет ли новогодняя ярмарка на Бакинском приморском бульваре? На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка. Об этом в среду сказала Trend официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева, передает Day.Az. "В части бульвара возле Кукольного театра предусмотрена организация новогодней ярмарки.
Будет ли новогодняя ярмарка на Бакинском приморском бульваре?
На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка.
Об этом в среду сказала Trend официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева, передает Day.Az.
"В части бульвара возле Кукольного театра предусмотрена организация новогодней ярмарки. Данная часть бульвара была представлена в этом году в особом оформлении, что вызвало большой интерес посетителей", - отметила она.
Мехдиева подчеркнула, что традиционно на территории бульвара проводятся специальные подготовительные работы к Новому году.
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