Будет ли новогодняя ярмарка на Бакинском приморском бульваре?

На Бакинском приморском бульваре будет организована новогодняя ярмарка.

Об этом в среду сказала Trend официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева, передает Day.Az.

"В части бульвара возле Кукольного театра предусмотрена организация новогодней ярмарки. Данная часть бульвара была представлена в этом году в особом оформлении, что вызвало большой интерес посетителей", - отметила она.

Мехдиева подчеркнула, что традиционно на территории бульвара проводятся специальные подготовительные работы к Новому году.